У передмісті Парижа невідомий вбив поліцейського та взяв у заручники родину загиблого
01:15, 14 червня 2016Світ
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У передмісті Парижа невідомий зарізав поліцейського біля його будинку та взяв у заручники родину загиблого.
REUTERS
Про це повідомляє The Telegraph.
Це сталося в Маньянвілі, що розташоване на північному заході від Парижа. На місце події приїхали представники елітних підрозділів французької поліції.
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Злочинець напав на правоохоронця, коли він повертався додому близько 9 вечора за місцевим часом.
Після цього невідомий замкнувся в будинку загиблого, взявши в заручники його дружину і сина.
Мотиви злочину поки залишаються незрозумілими.
Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня сталося масове вбивство. 29-річний Омар Седік Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу.
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