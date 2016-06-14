У передмісті Парижа невідомий вбив поліцейського та взяв у заручники родину загиблого

01:15, 14 червня 2016
Світ
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У передмісті Парижа невідомий зарізав поліцейського біля його будинку та взяв у заручники родину загиблого.

REUTERS

Про це повідомляє The Telegraph.

Це сталося в Маньянвілі, що розташоване на північному заході від Парижа. На місце події приїхали представники елітних підрозділів французької поліції.

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Злочинець напав на правоохоронця, коли він повертався додому близько 9 вечора за місцевим часом. 

Після цього невідомий замкнувся в будинку загиблого, взявши в заручники його дружину і сина.

Мотиви злочину поки залишаються незрозумілими.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня сталося масове вбивство. 29-річний Омар Седік Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу.

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