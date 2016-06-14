Біля посольства США в Москві затримали двох осіб, звинувативши у проведенні мітингу

Про це повідомляє Дождь.

Двоє людей хотіли покласти плакат, на якому було написано "Love Wins" (любов перемагає), до квітів, які раніше поклали в честь пам'яті про загиблих в Орландо. Поліцейські скрутили їх і посадили в машину.

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"Love wins" — слоган ЛГБТ-спільноти, який став популярним після того, як США офіційно дозволили одностатеві шлюби.

На двох затриманих на акції пам'яті жертв стрілянини в Орландо біля посольства США в Москві склали протокол за статтею про порушення порядку проведення публічного заходу. Про це повідомив співробітник РБК Іслам Абдуллабеков, який виявився одним із затриманих.

Мова, за його словами, йде про частини 2 статті 20.2 КоАП РФ: «Організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу».

В даний час обидва затриманих відпустили. Найближчим часом, за словами Абдуллабекова, має відбутися суд, який визначить їм покарання за обвинуваченням порушення.

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Як раніше розповідав Абдуллабеков, в неділю вони прийшли до американського посольства в Москві, щоб покласти плакат зі словами «Love wins» та запалити свічки. «Поліцейські нас відразу взяли за руки і проводили в машину, нібито за неузгоджену акцію. Ми ж тільки хотіли висловити співчуття у зв'язку з убивством людей і не збиралися жодної політичної акції влаштовувати», — розповідав він.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених.

За кількістю жертв сталася в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.