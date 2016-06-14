У Нью-Йорку в результаті стрілянини на дитячому майданчику 6 людей поранені

Про це повідомляє Daily News з посиланням на пожежний департамент Нью-Йорка, передає РБК.

Четверо постраждалих були госпіталізовані в клініку Кінгс Каунті, ще двоє змогли відправитися туди самі, повідомили у відомстві.

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Відзначається, що злочинець втік з місця події.

park littered w/shells. Teens from local high, @nypd67pct seeks gun, perp in wind @NYDailyNewspic.twitter.com/43IfEHbOsC — Todd Maisel (@ToddMaisel) June 13, 2016

Як пише New York Post, постраждалим підліткам від 15 до 17 років. За словами джерел видання, стрілянина сталася через те, що у одного з тінейджерів пропав дорогий рюкзак. Той покликав свого друга, який і почав стріляти.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених.

За кількістю жертв сталася в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.