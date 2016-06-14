У Росії екс-працівника Московського патріархату і ФСБ посадили на 12 років, звинувативши у державній зраді на користь США

Сторона обвинувачення просила засудити Петрина до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, захист наполягав на виправдувальному вироку.

Справу марковано грифом "секретно", тому засідання суду проходило в закритому режимі. Адвокат засудженого Іван Павлов повідомив журналістам, що захист має намір оскаржити вирок, передає Російська служба ВВС.

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"Захист зв'язали по руках і ногах, не ознайомили з секретним законодавством, в порушення якого обвинувачувався наш клієнт", - зазначив Павлов.

Петрин був затриманий 5 червня 2014 року. За версією слідства, будучи співробітником Московського патріархату, він працював в київському відділенні, де вступив в контакт з агентами розвідки США.

У лютому минулого року РПЦ випустила заяву, де підкреслювалося, що Петрин не був священнослужителем.

Брат засудженого Олексій Петрин розповідав bbcrussian.com, що раніше Євген працював у ФСБ, але у 2013 році пішов з органів і почав працювати в Московській патріархії.

За словами Олексія Петрина, на новій посаді Євгену вдалося виявити "іноземних агентів", які нібито планували домогтися "розколу Російської та Української православних церков", відзначає видання.