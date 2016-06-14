Теракт в гей-клубі Орландо: біля посольства США у Москві затримали двох людей через плакат "Любов перемагає" (фото)

Про це повідомляє "Медиазона".

"Нас затримали, коли ми намагалися покласти плакат до квітів. Коли поліцейський підійшов, я сказав, що і в одиночному пікеті маю право стояти, але нас посадили в машину і нічого не пояснили", - розповів затриманий Іслам Абдуллабеков.

Як повідомляв УНІАН, стало відомо, що Омар Матін, який застрелив 49 осіб в гей-клубі Pulse у місті Орландо в штаті Флорида, був завсідником цього закладу.