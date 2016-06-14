Теракт в гей-клубі Орландо: біля посольства США у Москві затримали двох людей через плакат "Любов перемагає" (фото)
15:31, 14 червня 2016Світ
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Біля посольства США у Москві поліція затримала двох осіб, які прийшли з плакатом "Любов перемагає", щоб вшанувати пам'ять жертв теракту в Орландо.
Поліції Москви не сподобався плакат до вшанування пам'яті жертв в Орландо / Facebook / Felix Glyukman
Про це повідомляє "Медиазона".
"Нас затримали, коли ми намагалися покласти плакат до квітів. Коли поліцейський підійшов, я сказав, що і в одиночному пікеті маю право стояти, але нас посадили в машину і нічого не пояснили", - розповів затриманий Іслам Абдуллабеков.
Як повідомляв УНІАН, стало відомо, що Омар Матін, який застрелив 49 осіб в гей-клубі Pulse у місті Орландо в штаті Флорида, був завсідником цього закладу.
Facebook / Felix Glyukman
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