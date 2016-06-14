"Правильний афганський пацан": у Татарстані прокуратура розслідує записи у соцмережі з підтримкою теракту в Орландо

На сайті прокуратури Татарстану повідомляється, що запис користувача з оцінкою трагічної події викликала широкий резонанс, інформує "Газета.Ru".

Як зазначає Kazanfirst, Ібрагімов назвав стрілка «правильним афганським пацаном», оскільки він застрелив 50 геїв (використано інше слово). У повідомленні колишнього члена команди глави Альметьєвського району Татарстану також висловлюється жаль, що госпіталізовані 53 людини не померли.

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Він також висловив «щиру підтримку цій переконливій акції» від імені очолюваного ним Союзу молодих лідерів інновацій Татарстану. У розмові з журналістами Ібрагімов підтвердив авторство повідомлень і додав, що «не писав про людей, а писав про геїв (використано інше слово)».

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий. Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.