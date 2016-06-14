Туреччина не змінить антитерористичні закони навіть під загрозою провалу безвізового режиму - прем`єр

Про це заявив прем`єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим, передає Німецька хвиля.

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Як відомо, сьогодні після тривалої суперечки з Анкарою пішов з посади один із топ-дипломатів Євросоюзу в Туреччині.

За даними поінформованих джерел, німецький дипломат Гансйорґ Габер, який очолював делегацію Євросоюзу, подав у відставку після того, як розкритикував виконання Туреччиною угоди з ЄС щодо скорочення потоку біженців.

«У нас є вислів: починай як турок, а закінчуй як німець. Однак тут все з точністю до навпаки», - заявив дипломат, за що був викликаний до турецького МЗС.

Як відомо, обговорення безвізового режиму ЄС із Туреччиною триває з 2013 року. Цей процес мав прискоритись після підписання угоди між Туреччиною та ЄС про реадмісію біженців. Проте щодо запровадження безвізового режиму ЄС очікує від турецької сторони виконання низки умов. Серед них - внесення змін до антитерористичного законодавства Туреччини. Анкара не погоджується з цим через загрозу тероризму з боку курдів.