Ердоган написав листа Путіну - росЗМІ

В уряді РФ підтвердили отримання вітання від турецької влади з Днем Росії, передає РІА Новости.

"Так, таке привітання отримано", — повідомили у прес-службі кабміну РФ.

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Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йїлдірім у листі главі російського кабміну Дмитру Медведєву висловив надію на те, що "у майбутньому співпраця та відносини між нашими країнами досягнуть рівня, який необхідний для спільних інтересів наших народів". Він побажав росіянам "благополуччя і процвітання".

Аналогічний лист надіслав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган російському лідерові Володимиру Путіну. У ньому він висловив сподівання, що "у майбутньому відносини між Росією і Туреччиною вийдуть на заслужений рівень".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що розчарувався у відносинах з президентами США і РФ Бараком Обамою та Володимиром Путіним.