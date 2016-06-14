Поліція ліквідувала злочинця, який захопив заручників в передмісті Парижа і вбив двох людей

Нападник убитий, перед цим він вбив двох мешканців будинку - поліцейського та його дружину, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За попередніми даними, невідомий напав на офіцера поліції біля його будинку і завдав йому близько дев'яти ударів ножем, внаслідок чого поліцейський помер. Потім нападник замкнувся в будинку загиблого, захопивши в заручники дружину поліцейського і неповнолітню дитину.

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Повідомлялося, що поліція вела переговори з чоловіком, однак усі спроби діалогу із загарбником терпіли невдачу. Як повідомляють французькі ЗМІ, спецназ почав штурм після того, як загарбник написав в "Твіттері", що вбив одного із заручників.

"Ми не знаємо ні особи, ні справжніх мотивів цієї людини", - заявив прес-секретар міністра внутрішніх справ Франції, додавши, що спецназу вдалося врятувати 3-річного сина вбитого офіцера поліції.

Як повідомляють французькі ЗМІ, нападник міг бути сусідом поліцейського.

Раніше УНІАН повідомляв, що в передмісті Парижа невідомий зарізав поліцейського біля його будинку і взяв у заручники родину загиблого. Злочинець напав на поліцейського, коли він повертався додому близько 9 вечора за місцевим часом.