У Китаї через повені загинули не менше 10 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Ще 13 осіб вважаються зниклими без вісті.

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Також повідомляється, що в багатьох містах відбулося сходження селю, майже 530 будинків зруйновані, а більше десяти тисяч людей евакуйовані.

Крім цього, у провінції Гуандун загинули жінка-альпініст і троє учасників її групи, у результаті раптової повені на горі Тяньчі. Майже 300 рятувальників шукають зниклих без вісті.

Передбачається, що дощ викликав прямі економічні втрати на 127 мільйонів юанів (близько 19 мільйонів доларів США).