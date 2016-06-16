У Китаї через повені загинули не менше 10 осіб
04:49, 16 червня 2016Світ
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У трьох провінціях Китаю Хунань, Гуандун і Гуансі-Чжуанському почалися сильні повені, викликані проливними дощами, які забрали життя щонайменше 10 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
Ще 13 осіб вважаються зниклими без вісті.
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Також повідомляється, що в багатьох містах відбулося сходження селю, майже 530 будинків зруйновані, а більше десяти тисяч людей евакуйовані.
Крім цього, у провінції Гуандун загинули жінка-альпініст і троє учасників її групи, у результаті раптової повені на горі Тяньчі. Майже 300 рятувальників шукають зниклих без вісті.
Передбачається, що дощ викликав прямі економічні втрати на 127 мільйонів юанів (близько 19 мільйонів доларів США).
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