Генсек ООН занепокоєний гуманітарною ситуацією в Грузії

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун серйозно занепокоєний гуманітарною ситуацією в Грузії і становищем цивільного населення, яке опинилося в зоні конфлікту.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, у спеціальній заяві ПАН Гі Муна говориться, що, незважаючи на угоду про припинення вогню, підписану Грузією і Росією, в регіоні не стихає насильство, головними жертвами якого стають мирні жителі.

Генсек ООН звернувся до сторін з вимогою негайно припинити всі бойові дії і покінчити з пануючим беззаконням.

Він зазначив, що оскільки нагнітання обстановки триває, вкрай важливо вжити заходів щодо захисту всіх меншин на території Грузії.

Генерального секретаря ООН тривожить те, що гуманітарні організації не можуть приступити до надання допомоги цивільному населенню в Південній Осетії і в районі міста Горі. У зв`язку з цим найближчим часом Москву і Тбілісі відвідає Верховний комісар ООН у справах біженців.

Разом з тим, як повідомляють грузинські ЗМІ, після введення російських військ до Південної Осетії російське командування відмовляється відкрити гуманітарний коридор для евакуації поранених і загиблих із зони конфлікту.