Гілларі Клінтон знову стала бабусею

Челсі Клінтон, яка є дочкою кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон і колишнього президента США Білла Клінтона, народила другу дитину від свого чоловіка Марка Мезвінскі.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Twitter Челсі Клінтон.

"Марк і я переповнені вдячністю і любов'ю, тому що ми святкуємо народження нашого сина, Айдана Клінтона Мезвінскі", - написала Челсі Клінтон.

Зазначається, що Челсі Клінтон є єдиною дочкою Гілларі Клінтон.

Раніше повідомлялося, що дочка Білла та Гілларі Клінтон чекає на другу дитину.

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"Наступного літа Шарлотта стане старшою сестрою. Відчуваю себе благословенною і вдячною в цей сезон свят", - написала Челсі в Twitter

Гілларі Клінтон ретвітнула повідомлення і зазначила, що вони з чоловіком з нетерпінням очікують другого внука чи внучку.

Попередній дитина Челсі Клінтон народився у вересні минулого року, тоді Білл та Гілларі Клінтон вперше стали дідусем і бабусею.