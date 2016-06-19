В Алжирі тимчасово заблокували Facebook і Twitter

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр зв'язку, інформації та комунікаційних технологій Алжиру заявив, що блокування соцмереж "має прямий стосунок до випускних екзаменів".

Читайте такожВ Алжирі обмежили термін президента

Крім того, був також заблокований мобільний інтернет.

Причиною такого рішення алжирської влади стало оприлюднення в Інтернеті відповідей на екзаменаційні питання безпосередньо перед іспитами, які проводились два тижні тому. Через це близько 300 тисяч школярів нині змушені повторно скласти іспити.