В Алжирі тимчасово заблокували Facebook і Twitter
22:44, 19 червня 2016Світ
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Влада Алжиру від сьогодні тимчасово заблокувала соціальні мережі Facebook і Twitter для того, щоб запобігти зловживанням ними під час складання випускних екзаменів у школах.
REUTERS
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Міністр зв'язку, інформації та комунікаційних технологій Алжиру заявив, що блокування соцмереж "має прямий стосунок до випускних екзаменів".
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Крім того, був також заблокований мобільний інтернет.
Причиною такого рішення алжирської влади стало оприлюднення в Інтернеті відповідей на екзаменаційні питання безпосередньо перед іспитами, які проводились два тижні тому. Через це близько 300 тисяч школярів нині змушені повторно скласти іспити.
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