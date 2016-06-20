На території російського полігону під Астраханню загорілася частина ракети

Про це повідомило джерело у силових структурах регіону, передає РІА Новости.

"За попередніми даними, горить склад із запчастинами. З найближчого населеного пункту евакуйовано близько 600 осіб", — сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомили в Міноборони Росії, у сховищі небойових частин ракет-мішеней під час проведення планових робіт загорівся двигун ракети.

Об 11.00 мск пожежникам вдалося локалізувати загоряння. Унаслідок НП ніхто не постраждав.

На місце події їде комісія міністерства.