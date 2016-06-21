У Сенаті США звернулися до ЄС із закликом продовжити санкції щодо Росії

06:21, 21 червня 2016
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У понеділок, 20 червня, комітет Сенату США з міжнародних відносин відправив президенту Європейської Ради Дональду Туску відкритий лист із закликом до ЄС продовжити санкції щодо Росії.

REUTERS

Текст відповідного листа опублікувала на своїй сторінці в Facebook віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ми закликаємо Європейський Рада продовжити санкції ЄС проти Росії в цьому місяці. Згідно з доповіддю ОБСЄ, як мінімум, 122 українських військовослужбовців були вбиті й понад 700 отримали поранення з моменту оголошення 1 вересня 2015 року угоди про перемир'я", – йдеться в документі.

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В документі зазначається, що Росія не виконала основних положень Мінських угод, в тому числі відведення всіх важких озброєнь та безперешкодного та безпечного доступу СММ ОБСЄ.

Крім того, в документі йдеться про те, що "Росія повинна звільнити всіх, кого утримує в порушення Мінських домовленостей. Полегшення санкцій може бути пов'язано лише з прогресом з боку РФ у реалізації мирних домовленостей", наголосили в Сенаті США.

"США і ЄС зобов'язані зберігати євроатлантичну солідарність на тлі кричущого нехтування Росією своїми зобов'язаннями Мінськими угодами, а також окупації Криму... Ми закликаємо продовжити санкції проти Росії, поки вона повністю не виконає свої міжнародні зобов'язання", – підкреслили автори документа.

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Лист підписали сенатор Бен Кардін, Джон Маккейн, Річард Дурбін, Роб Портман, Дженні Шахін і Рон Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС продовжать ще на півроку санкції щодо Росії, попри наявні розбіжності щодо необхідності такого кроку.

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