Обама розповів, де буде шукати нову роботу

Про це повідомляє видання Еспрпесо.TV з посиланням на The Hill.

"Через сім місяців або близько того я відправлюся на біржу праці, і я радий, що буду там. Я збираюся скористатися LinkedIn і подивитися, що з цього вийде", - сказав він.

Обама є фанатом цієї соцмережі. У лютому він розповів в LinkedIn про свою першу роботу - помічника продавця морозива, під час якої він, за його словами, зробив "деякі цінні висновки".

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Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 8 листопада. Зараз найбільш ймовірними кандидатами у президенти є Хілларі Клінтон (Демократична партія) і Дональд Трамп (Республіканська партія).