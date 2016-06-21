Катастрофа під Смоленськом: у Польщі суд виніс вирок колишньому генералу

Як повідомляє "Дождь" з посиланням на Gazeta Wyborcza, колишнього генерала засуджено до 1,5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.

Белавного звинуватили у неналежному виконанні обов'язків під час планування та організації візиту президента Польщі. Колишній генерал, вважає слідство, відповідальний за свідому відмову від дослідження аеропорту в Смоленську. Крім того, стверджувалося, що він не вивчав маршрути пересувань Качинського 10 квiтня 2010 року.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

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Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента, і заявили, що влада двох країн всіляко приховує це.

Цього року Польща відновила розслідування катастрофи.