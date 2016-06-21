Катастрофа під Смоленськом: у Польщі суд виніс вирок колишньому генералу
Окружний суд Варшави засудив до умовного терміну колишнього заступника голови бюро охорони уряду Павла Белавного за неналежну організацію візиту до Смоленська президента Польщі Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі у 2010 році.
Як повідомляє "Дождь" з посиланням на Gazeta Wyborcza, колишнього генерала засуджено до 1,5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.
Белавного звинуватили у неналежному виконанні обов'язків під час планування та організації візиту президента Польщі. Колишній генерал, вважає слідство, відповідальний за свідому відмову від дослідження аеропорту в Смоленську. Крім того, стверджувалося, що він не вивчав маршрути пересувань Качинського 10 квiтня 2010 року.
Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.
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Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.
Прихильники найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента, і заявили, що влада двох країн всіляко приховує це.
Цього року Польща відновила розслідування катастрофи.