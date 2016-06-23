Уряд Колумбії та повстанці підписали історичну угоду про припинення вогню

Про це повідомляє Reuters.

Підписи під документом поставили в Гавані президент Колумбії Мануель Сантос і лідер повстанців Родріго Лондоньо.

"Нехай це буде останнім днем війни", - заявив Лондоньо.

"Ми близькі до финальної мирної угоди", - зазначив Сантос.

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Угода, до якої сторони йшли останніх три роки, передбачає, зокрема, демобілізацію особового складу FARC протягом 180 днів після укладення мирної угоди.

Конфлікт між урядом Колумбії та ліворадикальними повстанцями почався в 1960-х роках через невдоволення глибокою соціально-економічною нерівністю між жителями країни. З цієї ж причини в інших державах Латинської Америки в той час спалахнули великі повстання.