Депутати Бундестагу збирають надзвичайну нараду: обговорять майбутнє ЄС після Brexit
10:57, 24 червня 2016Світ
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Депутати парламенту Німеччини обговорять наслідки виходу Великобританії з Євросоюзу на надзвичайній нараді.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
«Ми повинні спокійно і розважливо обміркувати, яким буде подальший розвиток ЄС», - сказав голова фракції Християнсько-демократичного союзу.
Він також назвав день референдуму, що пройшов у Великобританії, днем, який «повинен стати стимулом для зміцнення Європи».
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Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Великобританія була членом ЄС протягом 43 років.
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