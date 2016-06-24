Депутати Бундестагу збирають надзвичайну нараду: обговорять майбутнє ЄС після Brexit

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

«Ми повинні спокійно і розважливо обміркувати, яким буде подальший розвиток ЄС», - сказав голова фракції Християнсько-демократичного союзу.

Він також назвав день референдуму, що пройшов у Великобританії, днем, який «повинен стати стимулом для зміцнення Європи».

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