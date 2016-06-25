Меру Лондона запропонували відокремитися від Британії і приєднатися до ЄС

Про це пише Газета.ру з посиланням на The Daily Mail.

Згідно з результатами підрахунку голосів, більшість мешканців британської столиці виявляли бажання залишитися у складі ЄС, при цьому в цілому по країні перемогли прихильники Brexit.

Творець петиції на сайті change.org вказує, що Лондон — міжнародне місто, і його мешканці хочуть залишитися в серці Європи.

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«Давайте подивимося правді в очі — інша країна не згодна. Так що замість пасивно-агресивного голосування один проти одного на виборах давайте розлучимося офіційно і підемо до наших друзів на континент», — йдеться в тексті.

У петиції закликають мера проголосити незалежність Лондона і подати заявку на вступ до ЄС і Шенгенської зони.

«Мер Садік, ви не хотіли стати президентом Садік? Давайте зробимо це!», — укладає автор петиції, яку підписали на даний момент 98 тис. осіб з необхідних 150 тисяч.

Як відзначає The Daily Mail, британська молодь коментує підсумки референдуму в соцмережах за допомогою хештегів #londependence (незалежність Лондона) і #notmyvote (не мій голос). Всього 24% жителів країни від 18 до 24 років проголосували за вихід із ЄС, 64% виступили проти. При цьому громадяни старших поколінь висловили бажання вийти з союзу.