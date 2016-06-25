"Європейський "Титанік", що йде на дно": в Словаччині запускають петицію з референдуму про вихід з Євросоюзу

Ініціатором виступила ультраправа Народна партія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Громадяни Сполученого Королівства вирішили відкинути диктат Брюсселя. Вони зрозуміли, що продовження перебування в ЄС означатиме поступове витіснення. Це відмінний час для того, щоб і Словаччина залишила європейський "Титанік", що йде на дно. Тому в понеділок ми почнемо виконувати ще одну нашу виборчу обіцянку – почнемо збирати підписи за референдум про вихід Словаччини з ЄС", - заявив лідер партії Маріан Котлеба, якого цитує канал ТА 3.

Згідно словацьких законів, для того щоб провести референдум в 5,4-мільйонній країні потрібно зібрати 350 тисяч підписів. Результати такого референдуму є обов'язковими до виконання.

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На виборах у березні партія Котлеби сенсаційно пройшла в парламент, набравши 8% голосів виборців.

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.