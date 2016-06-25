Глави МЗС країн-засновниць Євросоюзу закликали Британію якнайшвидше вийти з ЄС

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами позачергової зустрічі міністрів заявив, що переговори мають розпочатися якнайшвидше, пише Українська правда з посиланням на ВВС.

За його словами, швидкі переговори необхідні для того, щоб держави-члени змогли "зосередитися на майбутньому об’єднаної Європи".

Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер порівняв вихід Британії з Євросоюзу із розлученням, зазначивши, що "воно має бути швидким".

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.