Юнкер порівняв вихід Британії з Євросоюзу із розлученням: "воно має бути швидким"

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в ефірі німецького телебачення, пише Європейська правда з посиланням на портал RTE.

"Це не дружнє розлучення, але й самі стосунки не були любовним романом," - сказав він.

При цьому Юнкер не може зрозуміти, чому уряд Британії має намір зволікати до жовтня, щоб вирішити, чи слід відправляти "заяву про розлучення" до Брюсселя.

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"Я хотів би цю заяву негайно" - заявив президент Єврокомісії.

"Це поганий день для Британії і ЄС, але ми повинні йти далі" - додав він.

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.