Меркель вимагає від Лондона прояснити картину майбутніх відносин з ЄС: "Це не повинно тривати вічно"

Про це вона заявила в Потсдамі в суботу, 25 червня, після зустрічі керівництва Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, за її словами, Лондон тепер повинен дати зрозуміти, як він представляє свої відносини з ЄС у майбутньому.

Разом з тим канцлер не має наміру квапити Лондон з подачею офіційної заяви про вихід з Євросоюзу. "Це не повинно тривати вічно. Але я б не стала битися над тим, щоб це сталося швидко", - заявила Меркель.

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Вона зазначила, що Євросоюзу теж належить зайнятися розглядом наслідків Brexit. Зокрема, мешканцям решти 27 держав-членів повинні бути роз'яснені переваги перебування в ЄС. Водночас Меркель заявила, що поки Великобританія не подала заяву про вихід з союзу, вона залишається його повноправним членом.

Нагадаємо, глави МЗС країн-засновниць Євросоюзу вважають, що Великобританія якомога швидше повинна розпочати процес виходу з ЄС після історичного референдуму.