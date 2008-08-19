Грузинський міністр переконаний у близькому НАТОвському майбутньому

Після агресії Російської Федерації відносно Грузії Україна і Грузія безумовно будуть прийняті в НАТО

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив державний міністр Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ.

«Сьогоднішні події в Грузії прискорять членство наших країн у НАТО. Це підтвердила і канцлер Німеччини МЕРКЕЛЬ. Здається, вже всі країни, які сумнівалися, як треба боротися з російською агресією, зрозуміли, що це треба робити разом. НАТО – означає разом», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ.

«Важко сказати, чи буде ПДЧ у грудні для України і Грузії, але може бути у вересні вже й членство в Альянсі – подивимося. Зрозуміло одне, що рішення про вступ наших країн до НАТО вже ухвалене - це питання часу. Росіяни пішли на останню провокацію, коли завоювали Грузію військовим шляхом», - сказав він.