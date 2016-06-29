Протест під дощем: як у Лондоні мітингували проти Brexit (фоторепортаж)

Противники Brexit, які зайняли постамент Колони Нельсона на Трафальгарській площі та практично весь простір навколо неї, скандували "ЄС, ми любимо тебе, ми не кидаємо", повідомляє ВВС.

Ініціатори мітингу, які оголосили про нього в Facebook, пізніше скасували його з міркувань безпеки. На сторінці мітингу вони написали, що, оскільки на нього записалися 50 тисяч осіб, а Трафальгарська площа вміщує всього 10 тисяч, мерія і поліція при всій симпатії до ідеї мітингу, не могли гарантувати порядок і безпеку.

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Тим не менш, мітинг відбувся. В призначений час, 17:00, на площі з'явилися два десятка демонстрантів з плакатами, але потім народ постійно прибував, і вже через півтори години на площі було кілька тисяч людей.

Більшість жителів Лондона голосували проти виходу Британії з ЄС. У суботу, 2 липня, противники виходу з ЄС планують провести в столиці великої марш протесту до будівлі парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

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Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато хто з них закликають Велику Британію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.