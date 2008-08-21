Відновили транспортування нафтопроводом «Баку-Тбілісі-Джейхан»

Відновлене транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Баку-Тбілісі-Джейхан», яке було перерване через пошкодження на початку серпня турецької ділянки нафтопроводу.

Як передає агентство «Tренд» з посиланням на керівника відділу по роботі зі ЗМІ компанії Botas International Limited Гусейна САГІРА, перша азербайджанська нафта надійшла в порт Джейхан 20 серпня, і на даний час іде її заповнення в резервуари на терміналі. Ремонт ділянки здійснювала турецька компанія Botas.

Напередодні оператор нафтопроводу «Баку-Тбілісі-Джейхан» - трубопровідна компанія BTC Co. - провів тестування ділянки в Туреччині. У ході тестування нафтопроводу через відремонтовану ділянку були прокачані невеликі обсяги нафти.

Довідка УНІАН. Загальна протяжність нафтопроводу «Баку-Тбілісі-Джейхан» - 1 тис. 768 км, з яких 443 км пролягає в Азербайджані, 249 км - у Грузії, 1 тис. 076 км - у Туреччині. Будівництво трубопроводу почалося в квітні 2003 р., а його заповнення нафтою - 18 травня 2005 р. Акціонерами BTC Co. є: BP (30,1%); AzBTC (25%); Chevron (8,90%); StatoilHydro (8,71%); ТРАО (6,53%); ENI (5%); Total (5%); Itochu (3,40%); Inpex (2,50%); ConocoPhillips (2,50%) і Hess (2,36%).