Для відновлення Грузії потрібно близько $1 мільярда - експерт

Грузії, за попередніми оцінками, потрібно буде близько 1 млрд. дол. для залагодження гуманітарної кризи та відновлення інфраструктури, що була зруйнована під час військової операції, повідомив УНІАН представник Банку Грузії.

Він нагадав, що внаслідок обстрілів та авіаударів російської сторони було зруйновано низку цивільних об’єктів, зокрема залізничні мости у Горі, Поті та Сенакі.

За словами представника Банку Грузії, 8 вересня Сполучені Штати планують проголосувати за пакет гуманітарної допомоги країні, що буде спрямований на відновлення економіки Грузії. Крім того, грузинські фінансові установи активно співпрацюють сьогодні з такими групами, як Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку на предмет отримання довготермінової пільгової позики.