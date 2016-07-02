Внаслідок стрілянини в кафе в Сербії загинуло 5 осіб
09:53, 02 липня 2016Світ
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Невідомий чоловік відкрив стрілянину в кафе на півночі Сербії, внаслідок чого загинуло 5 людей.
В даний час встановлюються мотиви злочину \ flickr.com/photos/nofrills
Як повідомляє РБК з посиланням на Associated Press, за даними поліції, напад стався о 01:40 за місцевим часом в селі недалеко від міста Зренянін. За даними правоохоронців, в результаті стрілянини загинуло 5 людей, ще як мінімум 20 людей отримали поранення.
Читайте такожПоліція взяла штурмом кафе з заручниками в БангладешВ даний час підозрюваний у стрілянині затриманий. За інформацією поліції, злочинець спочатку вбив свою дружину, а потім почав хаотично стріляти по відвідувачах кафе.
В даний час встановлюються мотиви злочину.
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