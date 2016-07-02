Внаслідок стрілянини в кафе в Сербії загинуло 5 осіб

Як повідомляє РБК з посиланням на Associated Press, за даними поліції, напад стався о 01:40 за місцевим часом в селі недалеко від міста Зренянін. За даними правоохоронців, в результаті стрілянини загинуло 5 людей, ще як мінімум 20 людей отримали поранення.

Читайте такожПоліція взяла штурмом кафе з заручниками в БангладешВ даний час підозрюваний у стрілянині затриманий. За інформацією поліції, злочинець спочатку вбив свою дружину, а потім почав хаотично стріляти по відвідувачах кафе.

В даний час встановлюються мотиви злочину.