Обаму офіційно висунули кандидатом у Президенти США
09:07, 28 серпня 2008Світ
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За підтримки Клінтон
З`їзд Демократичної партії США офіційно обрав сенатора Барака ОБАМУ кандидатом у Президенти США, передає Рейтер.
Б.ОБАМА висунутий кандидатом від демократів за підтримки Хіларі КЛІНТОН, яка відмовилася від подальшої боротьби за президентське крісло і закликала підтримати свого колишнього суперника на листопадових виборах. Х.КЛІНТОН вирішила згуртувати демократичний електорат, аби протистояти впливу кандидата від Республіканської партії Джона МАККЕЙНА.
Б.ОБАМА став першим афроамериканцем, кандидатом у Президенти США. Його напарником офіційно визнано сенатора Джо БАЙДЕНА, висунутого самим Б.ОБАМОЮ.
На підтримку Б.ОБАМИ на з`їзді виступив також экс-президент США Білл КЛІНТОН.
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