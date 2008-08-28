Обаму офіційно висунули кандидатом у Президенти США

З`їзд Демократичної партії США офіційно обрав сенатора Барака ОБАМУ кандидатом у Президенти США, передає Рейтер.

Б.ОБАМА висунутий кандидатом від демократів за підтримки Хіларі КЛІНТОН, яка відмовилася від подальшої боротьби за президентське крісло і закликала підтримати свого колишнього суперника на листопадових виборах. Х.КЛІНТОН вирішила згуртувати демократичний електорат, аби протистояти впливу кандидата від Республіканської партії Джона МАККЕЙНА.

Б.ОБАМА став першим афроамериканцем, кандидатом у Президенти США. Його напарником офіційно визнано сенатора Джо БАЙДЕНА, висунутого самим Б.ОБАМОЮ.

На підтримку Б.ОБАМИ на з`їзді виступив також экс-президент США Білл КЛІНТОН.