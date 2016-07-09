В Іспанії пред'явили звинувачення Volkswagen в рамках "дизельного скандалу"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету El País.

За її даними, компанія звинувачується в шахрайстві і злочинах проти довкілля.

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Volkswagen опинився в центрі "дизельного скандалу" після виявлення на машинах програмного забезпечення, яке дозволяє обійти жорсткі екологічні норми США. Розслідування щодо автогіганта були розпочаті в ряді країн Європи і Азії.

Як було зазначено в прес-релізі Volkswagen, проблема фальсифікації даних екологічних тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів зачіпає до 11 млн машин по всьому світу.