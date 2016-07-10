У США через масштабну лісову пожежу евакуювали понад 2 тисячі осіб

Більше двох тисяч американців були змушені залишити свої оселі через сильну лісову пожежу, що спалахнула на півночі від Лос-Анджелеса, повідомляє ТСН.ua з посиланням на видання Los Angeles Times.

Як повідомили у місцевій пожежній частині, вогонь швидко поширився по навколишньої території.

Понад 200 пожежників намагаються зупинити подальше просування вогню.

Як раніше повідомляло місцеве телебачення, полум'я виникло в результаті ДТП, проте в пожежній частині не змогли підтвердити цю інформацію.

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Поширенню пожежі сприяє погода – температура повітря в районі перевищила позначку в 30 градусів, дмуть сильні вітри.

Нагадаємо, сильна пожежа спалахнула на заводі з переробки пластику у місті Ньюарк в Каліфорнії. Стовп густого чорного диму, який піднявся над двоповерховою будівлею, було видно за 10 кілометрів.

На те, щоб подолати вогонь, пожежники витратили 20 годин. Однак припускають, що сміття буде тліти ще кілька тижнів. Місцевим жителям радять не виходити з будинків. Багато людей вже поскаржилися на проблеми з диханням. Раніше в Каліфорнії вже горіли ліси. Стихія знищила 300 гектарів. Людей закликали тікати зі своїх будинків.