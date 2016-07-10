Парламентські вибори в Австралії: перемогла правляча партія

Правлячі в Австралії консерватори здобули перемогу на парламентських виборах, які відбулися минулого тижня, і таким чином лідер Ліберальної партії Малкольм Тернбулл збереже за собою крісло прем'єра, повідомляє Бі-бі-сі.

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"Підрахунок голосів ще триває, але загальний підсумок виборів став зрозумілим після того, як в неділю вдень лідер опозиційної Лейбористської партії Білл Шортен визнав поразку і привітав з перемогою Тернбулла", - йдеться в повідомленні.

Судячи за останніми даними виборчкомів, результати голосування дозволять зберегти коаліційний уряд у нинішньому вигляді.

Перемога Малкольма Тернбулла передбачалася експертами, але в підсумку виявилася зовсім не такою переконливою, як очікувалося. Для проведення через парламент важливих рішень, в першу чергу по бюджету, консерваторам доведеться шукати підтримку серед незалежних депутатів та представників дрібних партій.