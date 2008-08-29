Обама пообіцяв методами «жорсткої дипломатії» зупинити агресію Росії

Кандидат у президенти США від демократичної партії сенатор Барак ОБАМА заявив, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він використає «жорстку, пряму дипломатію», щоб стримати агресію Росії, передає Газета.ru.

«Я відновлю наші збройні сили, щоб бути готовим до майбутніх конфліктів, але я також відновлю жорстку, пряму дипломатію, яка зможе запобігти отриманню Іраном ядерної зброї і приборкати російську агресію», - заявив Б.ОБАМА у своєму програмному виступі в Денвері (штат Колорадо) на загальнонаціональному з`їзді демократичної партії США, де він офіційно дав увечері у четвер згоду бути висунутим як кандидат у президенти США від демократичної партії.