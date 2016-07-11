Обама відвідав Іспанію з першим офіційним візитом (фото)

Президент США Барак Обама після саміту НАТО у Варшаві вперше приїхав з офіційним президентським візитом до Іспанії. Американський лідер зустрівся з прем'єр-міністром Маріано Рахоєм, королем Філіппом і лідерами опозиції, повідомляє «Голос Америки».

Обама назвав відносини між США та Іспанією узами дружби, заснованої на спільних інтересах у сфері економіки та безпеки, і попередив про необхідність активної залученості обох країн у справи світового співтовариства в умовах наростаючої глобалізації.

«Наш світ переживає стрімку інтеграцію і дає широкі можливості, але якщо наші інституційні механізми не будуть забезпечувати залучення та ефективну координацію в питаннях економіки і безпеки, це може створити серйозні загрози», – сказав Обама в неділю після зустрічі в Мадриді з в. о. прем'єр-міністра Маріано Рахоєм.

За словами Обами, відсутність залучення у світові справи може призвести до відчуження громадян по всьому світу, конфліктів, масової імміграції та виникнення притулків тероризму.

«Якщо глобальна інтеграція працює не для всіх, а тільки для еліт, і нерівність зростає, а люди відчувають себе покинутими напризволяще, виникає грубий популізм, який часто призводить до непорозумінь і не йде на користь нікому», – додав Обама.

Під час свого візиту до Мадриду президент США також зустрівся з лідерами лівих і королем Іспанії Філіпом.

Пізніше президент відвідав військово-морську базу Рота на півдні Іспанії, де його привітав в. о. міністра оборони Педро Моренес. Обама виступив перед іспанськими і американськими військовослужбовцями, заявивши: «Ми будемо триматися разом, зустрічаючи лицем до лиця виклики сучасного світу, де діють терористичні організації, мета яких – знищення. Ми переможемо, і не тільки тому, що наші армії сильні, але тому, що ми зберігаємо вірність нашим цінностям».

«У цей період невизначеності в Європі ми залишимося надійними союзниками в рамках НАТО, найсильнішого альянсу у світовій історії», – додав президент.

Президенту США довелося скоротити свою поїздку до Іспанії, щоб відвідати Даллас, де минулого тижня снайпер-афроамериканець застрелив п'ятьох поліцейських. За словами влади, він влаштував напад під враженням від недавніх подій в Луїзіані і Міннесоті, де поліція застрелила двох чорношкірих чоловіків.