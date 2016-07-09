Обама скоротить турне по Європі і відправиться в Даллас

Президент США Барак Обама скоротить своє європейське турне і прибуде в Даллас, де в четвер стався напад на поліцейських, повідомляє Білий дім.

"Президент прийняв запрошення мера Далласа Майка Роулингса приїхати в Даллас на початку наступного тижня", - сказав офіційний представник Білого дому Джош Ернест.

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Зокрема, 9 липня Обама, як і планувалося, відправиться в Мадрид, де проведе переговори з членами уряду Іспанії, передає Лента.ру. Потім він відвідає іспанський порт Рота, де розташована велика американська військово-морська база, щоб зустрітися з військовослужбовцями.

У той же час президент США не поїде в Севілью, скоротивши своє європейське турне на добу. Він повернеться до Вашингтона, а потім на запрошення мера Далласа Майка Ролингса відвідає на початку наступного тижня це місто.