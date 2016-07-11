Новий уряд охопленої війною Сирії приніс присягу перед Асадом

Про це з посиланням на телестанцію Сурія повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, кабінет був сформований 3 липня і тепер після присяги повинен представити свою програму в Народній Раді (парламенті) САР. Хаміс був призначений прем'єр-міністром 22 червня. Раніше з 2011 року він беззмінно обіймав у чотирьох урядах пост міністра електроенергетики.

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Зазначається, що у кабінет ввійшли 26 міністрів і п'ять держміністрів, 18 з них - нові обличчя. Крім самого Хаміса, який зумів забезпечити роботу енергосистеми Сирії в умовах військового часу, ключовою фігурою в новому кабінеті САР експерти в Дамаску називають Адіба Маяле. До свого призначення на пост міністра економіки і зовнішньої торгівлі він обіймав посаду глава Центробанку САР. Заслугою Маяле стало те, що він не допустив тотального обвалу сирійського фунта - національної валюти.

Два віце-прем'єра - Фахд аль-Фрейдж і Валід Муаллем, як і раніше, очолюють відповідно міністерства оборони і закордонних справ. Керівником МВС залишився Мухаммед аш-Шаар.

На інші посади призначено технократів, пов'язаних з партійним апаратом і користуються довірою президента, які раніше займали керівні посади у своїх міністерствах.

Представник внутрішньої лояльної опозиції Алі Хейдар (від Сирійської соціальної націоналістичної партії), як і раніше буде займатися питаннями національного примирення.

У складі кабінету - три жінки. Рима аль-Кадрі отримала посаду міністра праці і соціальних справ.