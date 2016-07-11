Єдина суперниця Терези Мей вийшла з боротьби за пост прем'єра Великобританії

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Мей може стати новим прем'єром у найближчому майбутньому.

З п'яти депутатів парламенту Консервативної партії, які висунули свою кандидатуру на посаду лідера, до сьогоднішнього дня залишалися лише двоє - Андреа Ледсом і Тереза Мей.

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Заступник міністра з питань енергетики Британії Андреа Ледсом піддалася різкій критиці за те, що вона не зовсім точно вказувала свої біографічні дані в своєму офіційному резюме, за те, що за її словами, вона розмовляє з Богом, і, в основному, за те, що вона дала зрозуміти в інтерв'ю, що той факт, що у неї є діти (на відміну від Терези Мей) робить її кращим кандидатом в лідери країни.

Партія обирає нового лідера і наступного прем'єра так як чинний прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосив відразу ж після референдуму з питання про вихід зі складу ЄС, що він іде у відставку.