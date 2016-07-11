У Держдепі США анонсували візит Керрі до Росії
22:02, 11 липня 2016Світ
535 0
Держсекретар США Джон Керрі знову відвідає Росію цього тижня.
REUTERS
Про це повідомили у Держдепартаменті США, передає РБК з посиланням на Reuters.
У повідомленні Держдепу зазначається, що в ході візиту до Москви Керрі обговорить з російською стороною Сирію, Україну та інші питання.
Читайте такожКеррі летить до Лондона та Брюсселя обговорити вихід Британії з ЄС
Це вже другий візит держсекретаря США до Росії за рік. Керрі відвідував Москву наприкінці березня. Тоді на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим обговорювалися питання конфлікту в Україні, Сирії і доля української льотчиці Надії Савченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter