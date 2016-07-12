У Конгресі США запідозрили Клінтон в неправдивих свідченнях

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на лист конгресменів Джейсона Чаффетса (комітет з нагляду і державної реформи) і Боба Гудлатта (комітет з юридичних питань).

У своєму зверненні республіканці заявляють, що докази, зібрані ФБР, «прямо суперечать деяким аспектам показань Клінтон. Чаффетс також попросив ФБР надати йому доступ до файлів з розслідуванням стосовно колишнього держсекретаря.

Читайте такожДерждеп США відновить розслідування щодо Клінтон у справі про електронне листування

5 липня ФБР порекомендувало Мін'юсту не заводити проти Клінтон справу через те, що вона вела службове листування через особисту пошту. При цьому директор відомства Джеймс Комі підкреслив, що Клінтон і її співробітники виявили «крайню недбалість» у поводженні з секретною інформацією. На наступний день генпрокурор США Лоретта Лінч (очолює Мін'юст) заявила, що прийняла рекомендації ФБР і вирішила не висувати звинувачень у справі про листування Клінтон.

При цьому відновити розслідування щодо Клінтон вирішив Держдеп, що припинив його в квітні, щоб не заважати розслідуваню ФБР. Щодо Клінтон все ще можуть бути введені «адміністративні санкції», підкреслював офіційний представник відомства Джон Кірбі.