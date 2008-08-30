Німеччина здогадалась, як зменшити залежність від "Газпрому"

Уряд Німеччини розглядає можливість створення резервного фонду газу для того, щоб скоротити свою залежність від російського газу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу Міністерства економіки країни.

За даними німецьких чиновників, резервний фонд може бути створений, щоб скористатися ним у разі, якщо "Газпром" не виконає зобов`язань по контрактах з Німеччиною.

Зараз 41 відсоток всього природного газу, що його імпортує Німеччина, надходить з Росії.

Про опрацьовування нової ідеї Німеччина повідомила під час охолодження відносин між Росією і Євросоюзом, пов`язане з війною в Південній Осетії.

У компанії Ruhrgas, одному з основних партнерів "Газпрому" в Німеччині, заявили, що не підтримують цю ідею. У компанії зазначили, що ринок газу відмінний від ринку нафти, оскільки передбачає укладення довгострокових контрактів. За даними Ruhrgas, ініціатива може спричинити дорожчання газу, уточнює Лента.ру.

З подібною ідеєю вже виступив міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд. В авторській статті, яку публікує "Гардіан", він пише, що Європі потрібно інвестувати в створення газосховищ, щоб уникнути можливих проблем з перебоями в постачаннях газу.

“Ми зменшуватимемо нашу залежність від газу разом: збільшуючи ефективність використання енергії, інвестуючи в технології зберігання вугілля, в джерела альтернативної енергії, і в ядерну енергетику, - йдеться в статті... - Наш підхід повинен бути тверезим. Це означає підтримувати відносини з союзниками, переглянути баланс енергетичних зв`язків з Росією, посилити правила міжнародних інституцій", - зазначає Д.Мілібенд.