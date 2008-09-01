У МЗС Грузії викликали посла Росії

У міністерство закордонних справ Грузії викликали посла Росії в Грузії В`ячеслава Коваленка. Йому буде вручено ноту протесту.

Як повідомили в МЗС Грузії, після вручення ноти грузинська сторона офіційно почне процедуру з припинення дипломатичних відносин з Москвою.

Дипломатичні відносини Грузії з Росією будуть збережені на мінімальному рівні, щоб Грузія змогла захищати інтереси своїх громадян, які проживають у Росії.

Газета.ру