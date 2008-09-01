У МЗС Грузії викликали посла Росії
11:43, 01 вересня 2008Світ
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Йому буде вручено ноту протесту
У міністерство закордонних справ Грузії викликали посла Росії в Грузії В`ячеслава Коваленка. Йому буде вручено ноту протесту.
Як повідомили в МЗС Грузії, після вручення ноти грузинська сторона офіційно почне процедуру з припинення дипломатичних відносин з Москвою.
Дипломатичні відносини Грузії з Росією будуть збережені на мінімальному рівні, щоб Грузія змогла захищати інтереси своїх громадян, які проживають у Росії.
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