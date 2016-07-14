Дальні бомбардувальники, що вилетіли з РФ, завдали другого за два дні удару по території Сирії

"Сьогодні вранці 6 дальніх бомбардувальників Ту-22м3 злетіли з аеродромів базування на території Російської Федерації, завдавши другого зосередженого удару по нововиявленим об'єктам ІДІЛ в районах на схід від Пальміри, а також міст Ес-Сухне, Арак і станції перекачування нафти Т-3 в провінції Хомс", — цитує повідомлення російського оборонного відомства РИА Новости.

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Згідно з повідомленням, "ВКС Росії збільшили інтенсивність ударів по об'єктах збройних формувань міжнародних терористичних організацій в районі міста Пальміра".

Нагадаємо, за даними міноборони РФ, вранці 12 липня 6 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, що злетіли з аеродрому базування на території РФ, завдали зосередженого удару осколково-фугасними боєприпасами по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в районі на схід Пальміри, Ес-Сухне і Арак.