США активізують спільні з Францією зусилля щодо боротьби з тероризмом

Про це заявив в проведеній в п'ятницю телефонній розмові з міністром оборони Франції Жан-Ів Ле Дріану його американський колега Ештон Картер, повідомляє ТАСС.

Як сказав за підсумками цієї розмови прес-секретар Пентагону Пітер Кук, Картер висловив Ле Дріану "свою особисту і довіреного йому відомства солідарність з Францією і пообіцяв підтримку інтенсифікації спільних зусиль, спрямованих проти тероризму". Глави військових відомств двох країн "домовилися обговорити напад (в Ніцці) і відповідні дії на наступному тижні у Вашингтоні", підкреслив Кук.

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Він пояснив, що має на увазі нараду міністрів оборони та інших представників керівництва країн, які беруть участь в організованих США військових операціях проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

На нараді обговорюватимуться "наступні кроки у військовій кампанії" проти ІД "і вимоги, які треба виконати для прискорення розгрому" цього угруповання, сказав Кук.

Дана багатостороння зустріч, як раніше повідомила прес-служба Пентагону, відбудеться 20 липня на військовій базі Ендрюс в штаті Меріленд в околицях столиці США. Картер "прийматиме міністрів оборони та інших посадових осіб, які займають відповідальні пости з країн коаліції, яка бореться з ІДІЛ, а також з НАТО на базі Ендрюс 20 липня", вказувало військове відомство США. За його словами, на зустрічі планується обговорити "тривалу військову кампанію, спрямовану проти ІДІЛ", досягнуті результати і "ключові наступні кроки", а також можливі шляхи прискорення темпів таких операцій. Зустріч відбудеться "в важливий момент в кампанії протидії ІДІЛ", вважає Міноборони США.

Згідно викладеної ним інформації, на консультації запрошені "34 держави плюс НАТО". Йдеться про другу такого роду міжнародну зустріч, нагадав Пентагон. Планується, що за підсумками цієї наради Ештон Картер проведе прес-конференцію.