Суд у Бахрейні наказав розпустити головне опозиційне об’єднання

Цей крок став черговим у низці заходів на придушення опозиції в цьому острівному королівстві в Перській затоці, більшість якої шиїтська, передає Радіо Свобода.

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У США, що є головним союзником Бахрейну, державний секретар Джон Керрі заявив із цього приводу, що рішення ліквідувати опозиційне об’єднання викликає глибоке занепокоєння. Воно, за його словами, несумісне з інтересами США в регіоні й не піде на користь партнерству Вашингтона і Манами.

Керрі закликав владу Бахрейну скасувати цей та інші кроки проти опозиційного товариства і «негайно повернутися на шлях примирення».

Минулого місяця влада Бахрейну вже забороняла діяльність Національного ісламського товариства «Аль-Вефак» і заморожувала його активи.