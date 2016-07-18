Суд у Бахрейні наказав розпустити головне опозиційне об’єднання
Суд у Бахрейні ухвалив рішення розпустити головне опозиційне шиїтське об’єднання «Аль-Вефак», звинувативши його у сприянні розпалюванню насильства й тероризму.
Цей крок став черговим у низці заходів на придушення опозиції в цьому острівному королівстві в Перській затоці, більшість якої шиїтська, передає Радіо Свобода.
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У США, що є головним союзником Бахрейну, державний секретар Джон Керрі заявив із цього приводу, що рішення ліквідувати опозиційне об’єднання викликає глибоке занепокоєння. Воно, за його словами, несумісне з інтересами США в регіоні й не піде на користь партнерству Вашингтона і Манами.
Керрі закликав владу Бахрейну скасувати цей та інші кроки проти опозиційного товариства і «негайно повернутися на шлях примирення».
Минулого місяця влада Бахрейну вже забороняла діяльність Національного ісламського товариства «Аль-Вефак» і заморожувала його активи.