Заколотники в Туреччині використовували WhatsApp: у переписці названо імена організаторів та розкрито план путчу (відео)

У переписці названо імена організаторів та учасників спроби путчу, передає Daily Sabah.

Крім того, там розкриваються плани проведення військового перевороту.

Також із переписки стало відомо, що військовим-учасникам перевороту був відданий наказ стріляти на ураження в усіх, хто перешкоджатиме їхнім діям.

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Крім того, там обговорювалися плани щодо захоплення телестудій TRT і CNN Turk й атаки на апартаменти Ердогана.

З цієї переписки стає зрозуміло, що заколотники були причетні до організації Гюлена.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після спроби перевороту в країні звернувся до президента США. Він закликав Обаму або депортувати з США Фетхуллаха Гюлена, або видати його Туреччині.