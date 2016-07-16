Учасники військового перевороту захопили фрегат з командувачем ВМС Туреччини
Учасники військового перевороту в Туреччині утримують у заручниках командувача ВМС країни.
Про це повідомили джерела в Міноборони Греції, повідомляє газета Daily Sabah у своєму Twitter.
Читайте такожУ Туреччині при спробі перевороту вбито 104 бунтівники
Також від грецьких військових надійшла інформація, що повстанці захопили один з фрегатів ВМС Туреччини в місті Гельджюк.
Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.
Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні. Ердоган вже скликав екстрене засідання парламенту.
LATEST - Pro-coup group at Gölcük Naval Base has taken over frigate, head of Turkish fleet taken hostage, Greek mil. source says— DAILY SABAH (@DailySabah) July 16, 2016