Учасники військового перевороту захопили фрегат з командувачем ВМС Туреччини

14:09, 16 липня 2016
Світ
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Учасники військового перевороту в Туреччині утримують у заручниках командувача ВМС країни.

REUTERS

Про це повідомили джерела в Міноборони Греції, повідомляє газета Daily Sabah у своєму Twitter.

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Також від грецьких військових надійшла інформація, що повстанці захопили один з фрегатів ВМС Туреччини в місті Гельджюк.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.

Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні. Ердоган вже скликав екстрене засідання парламенту.

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