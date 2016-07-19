У США розпочався з'їзд Республіканської партії

Пряма трансляція з'їзду відбувається на телеканалі C-SPAN. З'їзд у Клівленді проходить у стінах спортивної арени Квікен-Лонс.

На національному з'їзді, який триватиме до 21 липня, 2,472 делегати Республіканської партії простою більшістю повинні обрати особу, яка буде номінована кандидатом на участь у президентських перегонах, які відбудуться 8 листопада.

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Також на з'їзді делегати повинні обрати претендента на посаду віце-президента США, який обійме цю посаду у тому випадку, якщо кандидат у президенти США переможе вибори.

З'їзд розпочався з виступу голови Республіканського національного комітету Райнса Прібуса, який нагадав про правила із висунення кандидата в президенти США.

Як пише Радіо Свобода, перший день з’їзду буде присвячений питанням національної безпеки і міграції.

На з’їзді мають виступити губернатор прикордонного штату Техас Рік Перрі, мати американця, вбитого у лівійському Бенгазі, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані та дружина Дональда Трампа Меланія.

Трамп має досить голосів делегатів «конвенції» (з’їзду) Республіканської партії для того, щоб з’їзд офіційно висунув його кандидатуру на пост президента США.

Вибори президента США мають відбутися 8 листопада. Новообрані президент і віце-президент мають обійняти посади 20 січня 2017 року.