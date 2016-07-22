Літак індійських ВПС зник над Бенгальською затокою

Близько 08:30 за місцевим часом диспетчери втратили зв'язок з літаком. Ан-32 виконував рейс з міста Ченнаї у Порт-Блер на острові Південний Андаман. Про це повідомив представник Міноборони Індії Нітін Ваканкер, з посиланням на АР передає "Медуза".

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Політ мав тривати близько трьох годин, проте через три години після того, як Ан-32 повинен був прибути в пункт призначення, ніяких відомостей про його місцезнаходження не надходило.

Зараз в операції з пошуку літака задіяні сили ВПС і ВМС Індії, а також берегова охорона.