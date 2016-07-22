Літак індійських ВПС зник над Бенгальською затокою
13:11, 22 липня 2016Світ
332 0
На борту Ан-32 індійських ВПС знаходяться 39 осіб.
Індійський Ан-32 пропав з радарів / Фото Василь Коба / www.airliners.net
Близько 08:30 за місцевим часом диспетчери втратили зв'язок з літаком. Ан-32 виконував рейс з міста Ченнаї у Порт-Блер на острові Південний Андаман. Про це повідомив представник Міноборони Індії Нітін Ваканкер, з посиланням на АР передає "Медуза".
Читайте такожКатастрофа A320 EgyptAir: самописець зафіксував слово "пожежа"
Політ мав тривати близько трьох годин, проте через три години після того, як Ан-32 повинен був прибути в пункт призначення, ніяких відомостей про його місцезнаходження не надходило.
Зараз в операції з пошуку літака задіяні сили ВПС і ВМС Індії, а також берегова охорона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter