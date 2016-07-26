ЗМІ: підозрюваний у різанині в японському пансіонаті вживав марихуану

Про це з посиланням на агентство Kyodo передає ТАСС.

Як наголошується, що в лютому він здавав аналіз крові і сечі, який показав позитивний результат на марихуану.

26-річний Сатосі Уемацу, як стало відомо, майже 3 роки пропрацював в установі, на постояльців якої він врешті напав, і звільнився через якісь "особисті причини" в лютому.

У цьому ж місяці, за даними Kyodo, він прийшов до резиденції голови Палати представників парламенту Японії Тадаморі Осіми і передав адресований йому лист з незв'язним текстом. У ньому, як стверджується, вказувалося на можливість вбивства людей.

Напад на установу сталося приблизно в 2:30 за місцевим часом (20:30 25 липня за київським часом). В цей час в пансіонаті знаходились 8 працівників, а також охоронець. Там також могли бути близько 150 мешканців у віці від 18 до 75 років.

Читайте такожВ Херсоні відвідувач дитячого відділу супермаркету вдарив ножем патрульного

За попередніми даними, підозрюваний приїхав до установи на чорній машині і проник у житловий корпус, розбивши молотком вікно на першому поверсі. З собою він приніс сумку з трьома ножами. В автомобілі також був виявлений предмет, схожий на скотч, зі слідами крові та пластикові стяжки. У поліції припустили, що злочинець міг зв'язувати своїх жертв. Пізніше стало відомо, що нападник знерухомив таким чином щонайменше одного працівника пансіонату.

Уемацу з'явився в поліції з повинною через приблизно годину після нападу. Він був заарештований за офіційною підозрою в спробі вбивства і незаконному проникненні до приміщення, правоохоронні органи намагаються з'ясувати мотиви його дій. За словами слідчих, він висловлював неприязнь до людей з обмеженими здібностями і бажання "позбутися від них". Висновки медиків про його психічне здоров'я поки немає.

Як раніше повідомлялося, в результаті нападу Уемацу загинуло 19 людей і ще 45 були поранені.